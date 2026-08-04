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        Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düğünde silahla havaya ateş eden şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düğünde silahla havaya ateş eden şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir düğünde havaya ateş edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Jandarma Suç Araştırma Timinin de katılımıyla belirlenen adreste yapılan aramada, tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli M.B. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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