Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düğünde silahla havaya ateş eden şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Giriş: 04.08.2026 - 11:24 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düğünde silahla havaya ateş eden şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir düğünde havaya ateş edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timinin de katılımıyla belirlenen adreste yapılan aramada, tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.
Şüpheli M.B. hakkında adli işlem yapıldı.
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