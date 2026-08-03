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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Yusuf Ergün (26) yönetimindeki 44 AAG 799 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 17. kilometresinde, Emrullah Yiğit (27) idaresindeki 06 ESG 126 plakalı çekici ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sezgin Aslanoğlu (26) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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