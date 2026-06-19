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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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