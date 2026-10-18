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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Ruha Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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