Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay 10 kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü A.O. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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