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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Karaköprü ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Karaköprü ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay 10 kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü A.O. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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