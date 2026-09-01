Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Eyyübiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Eyyübiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü İ.H.S. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        "Akustik travma" uyarısı
        "Akustik travma" uyarısı
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        250 kilometre hıza ulaştı
        250 kilometre hıza ulaştı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Eyyübiye'de 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
        Eyyübiye'de 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
        Yakıt çalmaktan aranan şahıs yakalandı
        Yakıt çalmaktan aranan şahıs yakalandı
        Şanlıurfa tarımına modern sera desteği
        Şanlıurfa tarımına modern sera desteği
        Şanlıurfa'da kaçak alkol ve sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da kaçak alkol ve sigara ele geçirildi
        Siverek ve Karaköprü'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Siverek ve Karaköprü'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı