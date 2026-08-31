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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ile 690 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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