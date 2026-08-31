Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ile 690 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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