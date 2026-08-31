Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ile 690 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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