Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren kadın boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren kadın boğuldu. Kırsal Dorucak Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehri'ne serinlemek için giren 23 yaşındaki Havva Ç. bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Fırat Nehri'nde yapılan aramada Havva Ç.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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