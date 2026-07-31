Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. N.E.K. (22) idaresindeki 34 EJB 570 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Yalçın'a (72) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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