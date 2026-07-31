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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 23:53 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        N.E.K. (22) idaresindeki 34 EJB 570 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Yalçın'a (72) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yalçın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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