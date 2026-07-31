Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Barış Can Gelen (28) yönetimindeki 63 FH 638 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde Mehmet Şerif Güreke (59) idaresindeki 06 SGS 59 plakalı traktöre çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Barış ile Pınar, Cahide ve Elçin Gelen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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