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        Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Barış Can Gelen (28) yönetimindeki 63 FH 638 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde Mehmet Şerif Güreke (59) idaresindeki 06 SGS 59 plakalı traktöre çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan sürücü Barış ile Pınar, Cahide ve Elçin Gelen yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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