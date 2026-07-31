Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Viranşehir'de Filistin'e destek etkinliği düzenlendi

        Viranşehir'de Filistin'e destek etkinliği düzenlendi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Viranşehir'de Filistin'e destek etkinliği düzenlendi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek etkinliği düzenledi.


        Viranşehir ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Gazze'de yaşanan olaylara dikkati çekmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

        Viranşehir Sivil Toplum Kuruluşları adına hazırlanan açıklamayı okuyan Murat Karadaş, Gazze'de yaşanan can kayıplarına ve insani krize dikkat çekerek, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü hatırlattı.

        Sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu belirten Karadaş, İslam dünyasının yaşananlara karşı daha güçlü ve somut adımlar atması çağrısında bulundu.

        Etkinlik Filistin'de hayatını kaybedenler için yapılan duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Hamas: Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettik
        Hamas: Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettik
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        4 isim adliyede
        4 isim adliyede
        Ünlü şef yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü şef yolculuğuna uğurlandı
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Türk yönetmen çekecek
        Türk yönetmen çekecek
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da kardeşler arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
        Şanlıurfa'da kardeşler arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
        Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Akçakale'de meydan savaşı gibi kavga: 8 yaralı
        Akçakale'de meydan savaşı gibi kavga: 8 yaralı
        GAP Sukay Tesisleri'ne modern kütüphane
        GAP Sukay Tesisleri'ne modern kütüphane
        Şanlıurfa'da kardeşler arasında taşlı sopalı kavga; 3 yaralı
        Şanlıurfa'da kardeşler arasında taşlı sopalı kavga; 3 yaralı
        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın ağaca çarptığı kaza anı kameraya yansıdı
        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın ağaca çarptığı kaza anı kameraya yansıdı