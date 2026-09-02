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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 11 bin 30 paket sigara ele geçirildi

        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 11 bin 30 paket sigara ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gümrük kaçağı 11 bin 30 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 11 bin 30 paket sigara ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gümrük kaçağı 11 bin 30 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 11 bin 30 paket sigara ile 287 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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