Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 11 bin 30 paket sigara ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 11 bin 30 paket sigara ile 287 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

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