Vefat eden AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Çiftçi'nin naaşı Şanlıurfa'da defnedildi

Cenaze törenine, Çiftçi'nin yakınlarının yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden 44 yaşındaki Çiftçi için Yusufpaşa Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

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