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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Vefat eden AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Çiftçi'nin naaşı Şanlıurfa'da defnedildi

        Vefat eden AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Çiftçi'nin naaşı Şanlıurfa'da defnedildi

        Yaşamını yitiren AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Vefat eden AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Çiftçi'nin naaşı Şanlıurfa'da defnedildi

        Yaşamını yitiren AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Tedavi gördüğü hastanede vefat eden 44 yaşındaki Çiftçi için Yusufpaşa Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

        Namazın ardından Çiftçi'nin cenazesi, Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Çiftçi'nin yakınlarının yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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