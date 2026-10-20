Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Depremde hasar alan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi restorasyon sonrası yeniden ziyarete açıldı

        Depremde hasar alan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi restorasyon sonrası yeniden ziyarete açıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi'nde güçlendirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Müze kapılarını açarak ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Depremde hasar alan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi restorasyon sonrası yeniden ziyarete açıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi'nde güçlendirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Müze kapılarını açarak ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Kurtuluş Müzesi'nde hem güçlendirme hem de restorasyon çalışmaları tamamlandı. Modern müzecilik imkanları kullanılarak çalışmaları tamamlanan müze, hem gündüz hem de gece ziyaretçilere açık şekilde hizmet vermeye başladı.

        Şanlıurfa il merkezinde olan Kurtuluş Müzesi, 1903 tarihinde inşa edildi. Avrupa tarzı konak mimarisiyle geleneksel Urfa evi mimari özelliklerini yansıtan konak, düzgün kesme taştan inşa edilerek turizme kazandırıldı. Urfa Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlar tarafından işgal edilen konak karargah olarak kullanıldı. Kenttin düşman işgalinden kurtarılmasının ardından konak, Şanlıurfa Valiliği tarafından onarılarak 11 Nisan 2009’da Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi olarak hizmete sunuldu. Kurtuluş Müzesinde, Şanlıurfa'nın düşman işgalinde kullanılan silahlar, araç gereçler ile kurtuluş hareketini başlatan 12 kişinin mumyalanmış resim heykelleri sergileniyor.

        REKLAM

        Müzeyi restorasyon süreci sonrası ziyaret eden vatandaşlar, adeta geçmişe yolculuk ettiklerini, çok etkilendiklerini belirterek herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        Suruç'ta 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Suruç'ta 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Siverek'te kontrolden çıkan tırın sürücüsü yaralandı
        Siverek'te kontrolden çıkan tırın sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da fıstık çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da fıstık çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da 4 fıstık hırsızı suçüstü yakalandı
        Şanlıurfa'da 4 fıstık hırsızı suçüstü yakalandı
        Şanlıurfa'da Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi
        Şanlıurfa'da Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı