Siverek'te kontrolden çıkan tırın sürücüsü yaralandı

Kaza, SiverekDiyarbakır kara yolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, şarampole girdi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle SiverekDiyarbakır kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

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