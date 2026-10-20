Şanlıurfa'da 36 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" ve "silahla yağma" suçlarından hakkında toplam 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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