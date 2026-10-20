Suruç'ta 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hırsızlık ve silahla yağma suçlarından kesinleşmiş 36 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hırsızlık ve silahla yağma suçlarından kesinleşmiş 36 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında, hırsızlık ve silahla yağma suçlarından toplam 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltınsa alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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