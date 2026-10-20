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        Şanlıurfa'da 4 fıstık hırsızı suçüstü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait fıstık bahçelerinden 75 kilogram fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 4 fıstık hırsızı suçüstü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait fıstık bahçelerinden 75 kilogram fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM işletmesi sahasında önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.

        Devriye sırasında 4 şüpheli, TİGEM'e ait fıstık bahçelerinden topladıkları 75 kilogram fıstığı torbalarla araca yükledikleri sırada yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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