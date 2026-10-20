Şanlıurfa'da 4 fıstık hırsızı suçüstü yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait fıstık bahçelerinden 75 kilogram fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait fıstık bahçelerinden 75 kilogram fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM işletmesi sahasında önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.
Devriye sırasında 4 şüpheli, TİGEM'e ait fıstık bahçelerinden topladıkları 75 kilogram fıstığı torbalarla araca yükledikleri sırada yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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