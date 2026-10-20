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        Şanlıurfa'da fıstık çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yaklaşık 75 kilogram Antep fıstığını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da fıstık çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yaklaşık 75 kilogram Antep fıstığını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazide devriye görevi sırasında 4 şüpheliyi yaklaşık 75 kilogram Antep fıstığını araca yüklerken yakaladı.

        Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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