Şanlıurfa'da fıstık çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazide devriye görevi sırasında 4 şüpheliyi yaklaşık 75 kilogram Antep fıstığını araca yüklerken yakaladı.

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