Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Abdulaziz Demir (40) idaresindeki 07 JZ 465 plakalı otomobil Adıyaman-Siverek kara yolunda Nissibi Köprüsü yakınlarında Mehmet Emin Demir (38) yönetimindeki 35 ANS 457 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Abdurrezzak Demir (16) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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