Şanlıurfa'da halı sahada kalp krizi geçiren jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde halı sahada kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Arkadaşlarıyla dün akşam halı sahada futbol maçı yapan 26 yaşındaki Baykir fenalaştı. 112 Acil Sağlık ekibince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baykir, tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baykir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Baykir'in cenazesi, memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.

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