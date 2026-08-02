Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İsmail Ö. idaresindeki 67 ZS 232 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 20'nci kilometresinde Yusuf A. yönetimindeki 63 AFZ 841 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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