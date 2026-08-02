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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İsmail Ö. idaresindeki 67 ZS 232 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 20'nci kilometresinde Yusuf A. yönetimindeki 63 AFZ 841 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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