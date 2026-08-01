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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kayboldu

        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kayboldu

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kayboldu

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kayboldu.

        Abdulkadir Taştan (36) idaresindeki 34 GET 243 plakalı otomobil, kırsal Şahinsoylu Mahallesi yakınlarında sulama kanalına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Bölgede yapılan geniş çaplı aramada bulunan otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

        Sulama kanalında kaybolan sürücü ise aranıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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