Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kamyonun çarptığı 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Akşemsettin Mahallesi 1638 Nolu Sokak'ta devam eden altyapı çalışmaları sırasında Y.P. yönetimindeki 63 AET 822 plakalı hafriyat kamyonu, geri gitmeye başladı. Önce 6 yaşındaki Zeynep Demir'e çarpan kamyon, ardından duvara çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Zeynep Demir hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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