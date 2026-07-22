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        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kamyonun çarptığı 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 20:01 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kamyonun çarptığı 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Akşemsettin Mahallesi 1638 Nolu Sokak'ta devam eden altyapı çalışmaları sırasında Y.P. yönetimindeki 63 AET 822 plakalı hafriyat kamyonu, geri gitmeye başladı.

        Önce 6 yaşındaki Zeynep Demir'e çarpan kamyon, ardından duvara çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Zeynep Demir hayatını kaybetti.


        Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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