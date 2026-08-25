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        Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı otoyol ekiplerince icra edilen devriye faaliyetleri sırasında durumundan şüphelenilen ticari araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramalarda 6 bilezik, 27 tam altın, 3 yarım altın, 9 çeyrek altın, 3 yüzük, 2 çift küpe, 5 bileklik, 5 kolye, hafıza kartı ile bir miktar dolar, avro ve Türk lirası ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile JASAT ekiplerince yapılan araştırmalarda, şüpheli şahısların kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

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        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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