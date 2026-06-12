Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da LGS hazırlıkları tamamlandı

        Şanlıurfa'da LGS hazırlıkları tamamlandı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın huzur ve güven ortamında yapılabilmesi amacıyla il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da LGS hazırlıkları tamamlandı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın huzur ve güven ortamında yapılabilmesi amacıyla il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

        Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sınava kent genelinde 102 okulda bulunan 1712 salonda toplam 27 bin 272 öğrencinin katılacağını belirtti.

        Öğrencilerin sınav öncesinde ve sınav sırasında uygun şartlarda bulunabilmeleri için ilgili kurum ve kuruluşların gerekli hazırlıkları yaptığını ifade eden Şıldak, sınav yapılan okulların çevresinde gürültü oluşturabilecek etkinlik ve toplantılara izin verilmeyeceğini kaydetti.

        Şıldak, öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmeleri amacıyla trafik ekiplerinin yol güzergahları ve okul çevrelerinde gerekli düzenlemeleri yapacağını, ihtiyaç halinde destek sağlayacağını aktardı.

        Açıklamada, Haliliye, Akçakale ve Viranşehir ilçelerinde sınav yapılan okullara yakın mesafedeki halk pazarlarının sınav günü kurulmayacağı da belirtildi.

        Kimlik kartını kaybeden öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.30-12.30 saatleri arasında hizmet vereceğini vurgulayan Şıldak, işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Vatandaşlara da çağrıda bulunan Şıldak, sınav saatleri olan 09.00-13.00 arasında okul çevrelerinde gürültü ve rahatsızlık oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılmasını, klakson çalınmamasını ve öğrencilere destek olunmasını istedi.

        Sınava girecek öğrencilere başarı dileklerini ileten Şıldak, tüm öğrencilerin emeklerinin karşılığını alarak hedeflerine ulaşmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama
        Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Öğrenciler, LGS öncesi Balıklıgöl'de dua etti
        Öğrenciler, LGS öncesi Balıklıgöl'de dua etti
        Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında Şanlıurfa'da mevl...
        Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında Şanlıurfa'da mevl...
        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi
        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi
        Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ürünlere el konuldu
        Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ürünlere el konuldu
        Siverek'te ruh sağlığı hastalarının el emeği ürünleri sergilendi
        Siverek'te ruh sağlığı hastalarının el emeği ürünleri sergilendi
        Hırsızlar bu defa fıstık dalı çaldı Bahçeden aşı kalemi olarak adlandırılan...
        Hırsızlar bu defa fıstık dalı çaldı Bahçeden aşı kalemi olarak adlandırılan...