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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da nehre giren çocuk ve onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

        Şanlıurfa'da nehre giren çocuk ve onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 6 yaşındaki çocuk ile onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da nehre giren çocuk ve onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 6 yaşındaki çocuk ile onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu.

        Diyarbakır'dan ilçeye bağlı Taşağıl Mahallesi'ne ailesiyle piknik için gelen Yakut Ada (6) serinlemek için Fırat Nehri'ne girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.


        Çocuğu kurtarmak için suya atlayan Derya Uluger (33) de görüş alanından çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cesetler, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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