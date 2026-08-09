Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Çinli arkeologlar, Yoğunburç kazısıyla Türkiye'de Neolitik Çağ'ın izini sürüyor

        Çinli arkeologlar, Yoğunburç kazısıyla Türkiye'de Neolitik Çağ'ın izini sürüyor

        CEBRAİL CAYMAZ - Kültür ve Turizm Bakanlığının "Taş Tepeler Projesi" kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Çinli arkeologlar, Yoğunburç'ta yürütülen kazı ile Neolitik döneme ait izleri gün yüzüne çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Çinli arkeologlar, Yoğunburç kazısıyla Türkiye'de Neolitik Çağ'ın izini sürüyor

        CEBRAİL CAYMAZ - Kültür ve Turizm Bakanlığının "Taş Tepeler Projesi" kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Çinli arkeologlar, Yoğunburç'ta yürütülen kazı ile Neolitik döneme ait izleri gün yüzüne çıkarıyor.


        Türkiye ile Çin arasındaki işbirliğiyle Taş Tepeler Projesi kapsamında, Karaköprü ilçesindeki Yoğunburç'ta Çin Devlet Kültürel Miras İdaresi Arkeolojik Araştırma Merkezinde görevli arkeolog Prof. Dr. Gan Caichao başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları ilk kez 16 Temmuz'da başladı. 


        Çinli arkeologlar, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi işbirliğinde yaklaşık 22 dönümlük alanda devam eden kazıda, Göbeklitepe ve Karahantepe ile aynı çağı kapsayan Neolitik dönemin izini sürüyor.


        Kazı Başkanı Prof. Dr. Gan Caichao, AA muhabirine, Türkiye'ye gelerek Taş Tepeler Projesi'nde görev almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Taş Tepeler Projesi'nin dünyada tanınan bir proje olduğunu belirten Gan, bölgede geçmiş yaşamdan kalan çok sayıda kalıntı bulunduğunu ifade etti. Kazı çalışmalarına Çinli arkeologların katıldığını belirten Gan, Yoğunburç'ta 7'si Çinli olmak üzere 22 kişilik ekiple kazı çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.


        Yoğunburç'ta önemli bulgulara ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Gan, "Şanlıurfa bölgesi, Neolitik dönemdeki en önemli kalıntı yerlerinden biridir. Bu kazıda çok iyi şeyler çıkartmak istiyoruz." dedi.


        - "Dönemin yaşantı biçimlerini yansıtıyor"


        Kazı alanında doğu-batı ve güney-kuzey doğrultularındaki başlangıç ve bitiş noktalarını kanal açarak belirlediklerini ifade eden Gan, "Bu iki kanal ile hangi alanda daha fazla yoğunluk olduğunu belirttik. Arada da merkezde kare şeklinde alan belirledik." diye konuştu.


        Yoğunburç'ta boncuk, çakmak taşı ve yaban domuzu dişi bulduklarını anlatan Gan, şunları kaydetti:


        "Kazılarda Neolitik dönemde insanların çalışma yaparken kullandığı taşlar ile süslenmek için takılan boncukları bulabildik. Bu buluntular o zamandaki insanların çok akıllı ve zeki olduğunu gösteriyor. Bu buluntular daha önce yaşayan insanların yaşantı biçimlerinin nasıl olduğunu araştırmamız için önemli bilgilerdir."


        - Taş Tepeler Projesi


        Şanlıurfa'da yürütülen Taş Tepeler Projesi, Göbeklitepe ve Karahantepe başta olmak üzere Sefertepe, Sayburç, Harbetsuvan, Gürcütepe, Çakmaktepe, Yeni Mahalle, Yoğunburç, Ayanlar, Mendiktepe ve Söğüt Tarlası gibi 12 Neolitik arkeolojik alanı kapsıyor. Yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen bu yerleşimler, avcı-toplayıcı toplulukların yerleşik yaşama geçiş sürecini, ilk toplumsal örgütlenme biçimlerini ve erken dönem inanç sistemlerini ortaya koyan bulgularıyla insanlık tarihine ışık tutuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!

        Benzer Haberler

        Urfa Kalesi'nde restorasyon ve kazı çalışmaları sürüyor
        Urfa Kalesi'nde restorasyon ve kazı çalışmaları sürüyor
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Sağlık kontrolü için getirildiği hastanede silahlı saldırıya uğrayan istism...
        Sağlık kontrolü için getirildiği hastanede silahlı saldırıya uğrayan istism...
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da cinayet suçundan 14 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da cinayet suçundan 14 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı