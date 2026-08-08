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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


        Eyyüp Nebi Mahallesi Akçakale Caddesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.


        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Kazada, Zehra A. (44), Mehmet A. (48), Büşra A. (18), Asiye A. (27), Enes A. (10), Nisanur A. (27) ve Mahmut Z. (47) hafif yaralandı.


        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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