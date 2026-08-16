Şanlıurfa'da öğrenciler yaz kursunda hem eğlendi hem bağımlılığa karşı bilinçlendi

MÜSLÜM ETGÜ - Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen yaz kursuna katılan 120 öğrenci, bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilirken çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yaz kursuna katılan 120 öğrenciye teknoloji bağımlılığı, sağlıklı beslenme ve Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında spor salonu ve atölyelerde çeşitli etkinlikler düzenlenirken öğrencilere konuya ilişkin sorular yöneltildi, doğru yanıtlayanlara hediyeler verildi.

-"İnsanın olduğu her yerde Yeşilay'ın olması gerektiğine inanıyoruz"

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Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, AA muhabirine, Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalarını etkin şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Yaz tatilinde özellikle öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 9-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik bir haftalık yaz kursu planladık. Yaz kursu kapsamında 120 öğrencimize bir hafta boyunca sportif ve sanatsal faaliyetler yaptık, bilgilendirici seminerler verdik, eğlenceli etkinlikler düzenledik. Amacımız çocuklarımızı bilinçlendirirken eğlendirmek, düşündürmek ve motivasyonlarını artırmak bu anlamda faaliyetler kapsamında çocuklarımıza ödüller de veriyoruz."

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Çiftçi, amaçlarının çocukları ve gençleri sokaktan uzaklaştırarak daha güvenli ve etkinliklerin düzenlendiği ortamlara yönlendirmek olduğunu belirtti.

Her yaşta bağımlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti:

"İnsanın olduğu her yerde Yeşilay'ın olması gerektiğine inanıyoruz. Yaş grubu ne olursa olsun, fark etmez. Çünkü bağımlılık illeti maalesef boşluğu kabul etmiyor, anında insanı bulabilen bir illet. Biz de çocuklarımızla, gençlerimizle, yetişkinlerimizle boşluk alan yaratmadan onları sportif faaliyetlere, sanat faaliyetlerine ve bilgilendirici seminerlere yönlendirerek boş alanları doldurmak için mücadele ediyoruz."

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Çiftçi, yaz döneminde toplam 500 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

- Öğrenciler mutlu

Öğrencilerden Muhammed Süleyman Demir, Yeşilay tarafından düzenlenen yaz kursuna katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada hem eğlendim hem öğrendim arkadaşlarımla. Oyunlar oynadım, bilgiler edindim, hediyeler aldım, çok güzel şeyler öğrendim. Yeşilay'ın ne zaman kurulduğunu, sağlıklı yaşam ve sağlıklı gelecek için uğraştıklarını öğrendim. Kazandığım ödülü Filistin'deki çocuklara bağışlıyorum." dedi.

Muhammed Çakır ise yaz kursunda eğlendiklerini belirterek, "Bize soru sordular, bağımlılık nedir onu öğrettiler, eğitici şeyler öğrettiler. Bize hediyeler dağıttılar. Bizi bilgilendirdiler. Yeşilaya çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.