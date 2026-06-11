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        Şanlıurfa'da öğrencilerin topladıkları atıklarla "Sıfır Atık Zeka Oyunları Atölyesi" açıldı

        Şanlıurfa'da Şair Nabi Ortaokulu öğrencilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında topladıkları atıklarla "Sıfır Atık Zeka Oyunları Atölyesi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da öğrencilerin topladıkları atıklarla "Sıfır Atık Zeka Oyunları Atölyesi" açıldı

        Şanlıurfa'da Şair Nabi Ortaokulu öğrencilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında topladıkları atıklarla "Sıfır Atık Zeka Oyunları Atölyesi" açıldı.


        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çevre sorunlarına dikkati çekme ve doğa bilincini geliştirme seferberliğine katılan öğrenciler, atıkların özelliklerine göre isimlendirdikleri geri dönüşüm kutularını okuldaki her kata yerleştirdi. Öğrenciler, çevrelerinde buldukları atıkları "Sıfır Atık Geri Dönüşüm Odası" içerisinde topladı.

        Toplanan atıkları özelliklerine göre belediye desteğiyle ayrıştırılmasına katkı sunan öğrenciler, okulda, satranç ve mangala gibi birçok akıl ve zeka oyunlarıyla donatılan "Sıfır Atık Zeka Oyunları Atölyesi" kurdu.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Mehmet Demir, atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, okullarda iklim değişikliği ve sıfır atık çalışmalarına yönelik kapsamlı bilinçlendirme faaliyetleri düzenlediklerini söyledi.

        - Örnek proje oldu

        Atıkların dönüşümü sayesinde okula güzel bir atölye kazandırıldığını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

        "Belediye olarak farkındalık projesi kapsamında okulumuza destek sunduk. Atıkların dönüşümü kapsamında güzel yapılmış bir çalışmanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu projenin başlamasını bir fırsat bilen duyarlı öğretmen ve öğrencilerimiz çalışmayı ileriye taşıdı. Yaklaşık 24 hafta süren bir çalışmaydı neticesini hep birlikte görüyoruz çok güzel bir atölye oluşturuldu. Projeyi diğer okullara da yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geleceği korumak, sürdürülebilirliği sağlayıp doğal kaynakların yeniden verimliliğini sağlamak adına örnek bir proje oldu. Öğretmen ve öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyoruz."

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik de öğrencilerin kendi okullarının ihtiyacını duyarlılıkla çözmesinin örnek bir çalışma olduğunu dile getirdi.

        Okulun Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Elif Kılıç ise öğrencilerin atölyenin oluşması için kullanılan her malzemeye emek vermesinin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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