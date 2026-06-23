Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi.



Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 43 dereceyi gösterirken, vatandaşlar parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.



Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye kullandığı görüldü.



Yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki işlek mekanlarda sakinlik gözlendi.

