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        Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Muhammet İnanç (41) idaresindeki 06 DD 6741 plakalı motosiklet, Yeşiloğlu Bulvarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İnanç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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