Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, cadde ve sokaklarda sakinlik gözlenirken, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ediyor.



Kentin önemli turizm merkezlerinden Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ise yeşil alanları ve gölgelikleriyle sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası olmayı sürdürüyor.



Sıcaktan korunmak isteyenler parklarda, ağaç gölgelerinde ve serin alanlarda vakit geçiriyor.



Kent sakinlerinden Kerem Güven, AA muhabirine, sıcak havanın yaşamı zorlaştırdığını belirterek, "Hava çok sıcak, resmen yanıyoruz. Soğuk bir şeyler içiyoruz yine yanıyoruz, sıcak bir şeyler içiyoruz yine yanıyoruz." dedi.



Ankara'dan kenti gezmeye gelen Mehmet Şakir Ulutaş da Balıklıgöl Yerleşkesi'nin serin ortamı nedeniyle burayı tercih ettiğini belirterek, "Şanlıurfa'nın şu an en serin bölgelerinden biri olduğu için Balıklıgöl'e serinlemeye geldim." ifadelerini kullandı.







