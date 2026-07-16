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        Şanlıurfa'da mahalle sakinlerinden kan bağışı kampanyasına destek

        Şanlıurfa'nın Akbayır Mahallesi'nde, mahalle muhtarlığı ile Türk Kızılay Şanlıurfa İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da mahalle sakinlerinden kan bağışı kampanyasına destek

        Şanlıurfa'nın Akbayır Mahallesi'nde, mahalle muhtarlığı ile Türk Kızılay Şanlıurfa İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun katılımla gerçekleştirildi.


        Akbayır Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde, "Akbayır'dan Hayat'a Can" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyada mahalle sakinleri kan bağışında bulundu.

        Muhtar Kaya, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, kan bağışının yalnızca bir yardım değil, insanların yaşamına doğrudan dokunan hayati bir destek olduğunu belirtti.

        Vatandaşların sıcak hava koşullarına rağmen kampanyaya yoğun ilgi göstermesinin dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Kaya, bağışlanan her ünite kanın ihtiyaç sahibi hastalar için umut olacağını kaydetti.

        Kaya, kampanyaya destek veren mahalle sakinlerine, Türk Kızılay Şanlıurfa İl Temsilciliği çalışanlarına, gönüllülere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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