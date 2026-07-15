Siverek'te 15 Temmuz şehitleri anıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma programı düzenlendi.



Etkinlikler kapsamında Siverek Şehitliği'nde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.



Törene, Kaymakam Salih Sak, 107. Topçu Alay Komutanı Recep Çalıova, Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ile protokol üyeleri katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit mezarları ziyaret edildi.



Program, kabirlerde dua edilmesi ve şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

