Şanlıurfa'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4'ü ağır 12 kişi yaralandı. A.A. idaresindeki 34 BKP 859 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 63 AJZ 880 plakalı minibüs, kırsal Esemkulu Mahallesi yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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