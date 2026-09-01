Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu hazırlıkları sürüyor
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu hazırlıklarını inceledi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu hazırlıklarını inceledi.
Vali Şıldak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST Güneydoğu hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.
Şıldak, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek festivalin alan çalışmalarını 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Mehmet Ali Nart ile yerinde incelediklerini ifade etti.
Çalışmalara katılan kurumlarla süreci değerlendirdiklerini aktaran Şıldak, şunları kaydetti:
"Çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayacak olan festivalin en iyi koşullarda gerçekleşmesi için hazırlık çalışmaları ve planlamaları özenle sürdürüyoruz. TEKNOFEST, yerli ve milli teknoloji ile güçlenen savunma sanayimizin geldiği aşamayı göstererek hepimize bu gururu yaşatacak. TEKNOFEST aynı zamanda Şanlıurfa'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak, birlik ve beraberlik içinde bir bütün olarak yüksek kapasitesini ortaya koyacak, şehrin enerjisini yükseltecek."
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