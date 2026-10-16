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        Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'da finale yükselen takımlar ödüllendirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da finale yükselen 43 takım ile dereceye giren 4 takımın üyeleri, Valilik tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'da finale yükselen takımlar ödüllendirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da finale yükselen 43 takım ile dereceye giren 4 takımın üyeleri, Valilik tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi.

        Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

        Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda finale yükselen 43 takım ile dereceye giren 4 takım için Şanlıurfa Valiliğince İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, burada yaptığı konuşmada, TEKNOFEST Güneydoğu'da rüya gibi 5 gün geçirdiklerini belirterek, bu güzelliği kentte yaşattıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a şükranlarını sundu.

        Şanlıurfa'nın böylesine büyük bir organizasyonu gerçekleştirme kapasitesini ortaya koyduğunu dile getiren Şıldak, şunları söyledi:

        "Bu etkinlikte ilimizin standartları ve seviyesi yükseldi. Birlikte başarma gücümüzü ve kabiliyetimizi de göstermiş olduk. Kurumlar ve vatandaşlar olarak bir araya gelebileceğimizi, aynı dilden konuşabileceğimizi bütün Türkiye'ye gösterdik. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz organizasyonu huzur ve sükunet içinde yaşadı. Okullarımız, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz projeler üretti. Bu gençlerimiz, geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve yeni projelerin mucitleri olacaklar."

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        Festivalin ardından kentte kalıcı izler bırakacak projelerin takibini yapacaklarını belirten Şıldak, organizasyonda emeği geçen belediyelere, kamu kurumlarına ve paydaşlara teşekkür etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da gerçekleştirilmesinin şehir adına son derece anlamlı ve gurur verici bir tecrübe olduğunu dile getirdi.

        Günler boyunca yaşanan heyecanın yoğun katılımın ve vatandaşların gösterdiği ilginin Şanlıurfa'nın böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapma başarısını da ortaya koyduğunu ifade eden Gülpınar, "Bu tablonun Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da takdirlerine mazhar olması bizleri ayrıca memnun etti. Bu vesileyle organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün kurumlarımıza, paydaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı da yürekten kutluyorum. TEKNOFEST'te ortaya koyduğunuz projeler, gençlerimize doğru imkanlar sunulduğunda neler başarabileceklerini hepimize gösterdi." diye konuştu.

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        Konuşmaların ardından protokol üyelerince yarışmalarda finale yükselen 43 takım ile dereceye giren 4 takım üyelerine ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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