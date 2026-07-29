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        Şanlıurfa'da tırın altında kalan işçi öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 19:52 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da tırın altında kalan işçi öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

        Viranşehir yolunda faaliyet gösteren bazalt fabrikasında çalışan Sedat Taşkın (48), el freni çekilmediği için hareket eden tırın altında kaldı.

        Durumu fark eden fabrika çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Ağır yaralanan Taşkın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Morgda otopsisi tamamlanan işçinin cenazesi ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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