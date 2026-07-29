Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Sibel K.İ. (27) idaresindeki 01 AFM 898 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki Filiz A. (25), İkra A. (2) ve Mülkiye B. (43) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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