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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Sibel K.İ. (27) idaresindeki 01 AFM 898 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki Filiz A. (25), İkra A. (2) ve Mülkiye B. (43) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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