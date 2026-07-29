Şanlıurfa'da eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti.





Kırsal Alanyurt Mahallesi'nde Müslüm Bulut (38) ile eşi Aysel Bulut (35) arasında tartışma çıktı.





Olayın büyümesi üzerine eşi Aysel Bulut'u tabancayla öldüren Müslüm Bulut, daha sonra aynı silahla intihar etti.





İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

