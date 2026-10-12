Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Giriş: 12.10.2026 - 16:51 Güncelleme:
Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde öğle saatlerinde hissedilmeye başlanan toz taşınımı etkisini sürdürüyor.
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düşerken park halindeki bazı araçların üzeri tozla kaplandı.
Bazı vatandaşların ise tozdan korunmak amacıyla maske taktığı görüldü.
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