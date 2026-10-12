Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor

Bazı vatandaşların ise tozdan korunmak amacıyla maske taktığı görüldü.

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düşerken park halindeki bazı araçların üzeri tozla kaplandı.

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