Şanlıurfa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Giriş: 18.10.2026 - 20:50 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
O.S. (32) idaresindeki 59 TC 571 plakalı otomobil, kırsal Hamurkesen Mahallesi yakınlarında A.Ç. (68) yönetimindeki 06 MUE 63 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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