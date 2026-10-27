Şanlıurfa'da traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Giriş: 27.10.2026 - 16:57 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kırsal Vergili Mahallesi'nde A.A. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, tarlada 2 yaşındaki H.A'ya çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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