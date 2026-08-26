Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Eyyübiye ve Halfeti ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 628 kök kenevir, 4 kilogram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 25 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Eyyübiye ve Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 628 kök kenevir ve 4 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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