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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Eyyübiye ve Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 628 kök kenevir ve 4 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Eyyübiye ve Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 628 kök kenevir ve 4 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Eyyübiye ve Halfeti ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 628 kök kenevir, 4 kilogram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 25 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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