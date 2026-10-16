Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa ve Birecik Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 3 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca ve 72 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da korkunç iddia: Önce darbettiler sonra kaçırdılar 63 yaşındaki...
        Şanlıurfa'da korkunç iddia: Önce darbettiler sonra kaçırdılar 63 yaşındaki...
        Haliliye'den çevreye duyarlı nesiller için eğitim
        Haliliye'den çevreye duyarlı nesiller için eğitim
        İmalathanede çürümüş domates ve küflü salça ele geçirildi
        İmalathanede çürümüş domates ve küflü salça ele geçirildi
        Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntüler: Çürük domates ve küflü salça tespi...
        Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntüler: Çürük domates ve küflü salça tespi...
        Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'da finale yükselen takımlar ödüllendirildi
        Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'da finale yükselen takımlar ödüllendirildi
        Yemek sonrası rahatsızlanan 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Yemek sonrası rahatsızlanan 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı