Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa ve Birecik Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 3 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca ve 72 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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