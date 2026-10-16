Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 3 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca ve 72 fişek ele geçirildi.

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