Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde motorize ekiplerce, 4 şüphelinin üst ve araç aramalarında 63 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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