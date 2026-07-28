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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde motorize ekiplerce, 4 şüphelinin üst ve araç aramalarında 63 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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