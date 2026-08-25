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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 17:50 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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