Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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