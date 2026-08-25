Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Ekipler, durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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