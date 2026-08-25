Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 25.08.2026 - 16:02 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Memet Kadri Adıgüzel (59) idaresindeki 45 BBF 554 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile Sevdenur ve Nihayet Adıgüzel yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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