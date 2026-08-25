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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Memet Kadri Adıgüzel (59) idaresindeki 45 BBF 554 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile Sevdenur ve Nihayet Adıgüzel yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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